«Тихий» сердечный приступ: какие симптомы нельзя пропускать
Врачи из Гарвардской медицинской школы назвали симптом «тихого» сердечного приступа, когда отсутствуют классические признаки и не возникает боль. Они предупреждают, что долго непроходящая тошнота – это повод обратиться к специалисту.
Согласно исследованиям, почти половину всех сердечных приступов составляют «тихие», которые значительно отличаются от классического течения заболевания. Часто они имеют мало симптомов или же они слабовыраженные, поэтому человек не обращается к врачу, упуская время. Следствием этого становятся рубцы на сердечной ткани и ухудшение функционирования всей сердечно-сосудистой системы в целом. Более того, после «тихого» приступа увеличивается риск возникновения повторного, который окажется более серьезным и даст ощутимые осложнения.
Среди наиболее частых его симптомов выделяют болевые ощущения в груди, иррадирующую боль в руке и головокружение. Однако, по словам специалистов, одним из предупреждающих признаков надвигающихся проблем со здоровьем является необъяснимая тошнота. Она не всегда указывает на скорый сердечный приступ, а попытаться убрать ее можно, находясь много времени на свежем воздухе и употребляя большое количество холодной жидкости маленькими глотками. И если в течение нескольких дней данный симптом не пройдет, то следует обратиться к врачу.
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