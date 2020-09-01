Сочетания продуктов, которые могут навредить здоровью

Некоторые продукты вызывают дискомфорт и брожение при употреблении в одном приеме пищиДля того чтобы сохранить здоровье и чувствовать себя бодрыми, недостаточно употреблять качественные продукты. Важно знать, какие из них можно сочетать, а какие всегда нужно есть отдельно. Нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты между собой она не рекомендует сочетать — с учетом усвоения макронутриентов, выделения ферментов и брожения при совместимости.Топ-10 наиболее сложных для ЖКТ сочетаний:1. Свежие фрукты с молоком или кисломолочными продуктами. Например, ягоды+творог.2. Бобовые (хумус с том числе) с белым или красным мясом.3. Картофель или батат с птицей, мясом или рыбой.4. Рыба, морепродукты или яйца со свежими фруктами в салате.5. Орехи и жирные сорта мяса.6. Свежая капуста, фрукты и бобовые.7. Свежая капуста и сыр.8. Более 3 видом белков в одном приеме пищи. Например, курица+яйцо+сыр — перебор. Сразу вспомнила про любимый всеми цезарь.9. Алкоголь с десертами или жирными сортами рыбы/мяса.10. Кофе с основным приемом пищи.Главный физический критерий — дискомфорт в желудке после. Но он не всегда есть ощутимым. Например, процесс брожения фруктов при комбинации с молочкой не всегда ярко ощущается.