Похудению мешают пять видов продуктов

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Российские медики назвали пять видов продуктов, которые мешают похудению, – в «черный» список вошли в том числе продукты из сферы здорового питания: молочные, а также фрукты.О том, что «молочка» и фрукты мешают добиться похудения, сообщил врач-эндокринолог Антон Поляков. Специалист пояснил: молочные продукты зачастую плохо усваиваются и могут провоцировать накопление жидкости, отечность, из-за чего может расти вес, а фигура кажется более массивной.Что касается другого вида продуктов – фруктов – они часто содержат большое количество фруктозы. Ее интенсивное потребление увеличивает нагрузку на печень, в результате замедляются процессы расщепления жиров.Также похудению мешают пасленовые овощи, продукты с глютеном и омега-6 жирными кислотами, – об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко. По словам эксперта, первые у многих людей активизируют развитие воспалительных явлений в организме. Врач напомнила, что к пасленовым относятся картофель, баклажаны, томаты, перец. Мойсенко считает, что гораздо больше пользы худеющим принесут крестоцветные овощи: брокколи, цветная, краснокочанная и иные виды капусты.Продукты, содержащие омега-6, диетолог посоветовала заменить источниками омега-3 и омега-9 жирных кислот. С целью похудения Мойсенко рекомендует исключить из рациона подсолнечное, кукурузное, льняное и рапсовое масла, заменив их на семена льна и чиа, оливковое масло, морепродукты.Мешающий худеть глютен содержится в пшенице, ржи, ячмене. Вместо них лучше употреблять бурый рис, амарантовую крупу, приводит мнение экспертов Пятый канал.