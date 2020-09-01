Врач рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне

Руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне.По словам эксперта, непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания — явление абсолютно нормальное. В профессиональных кругах оно называется миоклония и встречается у множества людей. С точки зрения неврологии — это не болезнь и бороться с ней не надо:"Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называется миоклония. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет".Царева подчеркнула, что не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, который характеризуется напряжением, вызывающим нестерпимое желание совершать движения. Данный синдром возникает в состоянии покоя вечером или ночью. Причиной, спровоцировавшей его, может стать неправильное питание:"Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень".Однако если изменения в рационе не помогают, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни:"Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс".