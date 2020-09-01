Популярный в России продукт может стать причиной ряда опасных болезней

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что употребление такого популярного в России продукта, как колбаса, может способствовать развитию целого ряда опасных болезней, сокращающих жизнь.В своем Instagram врач объяснила, почему регулярное потребление колбасы является одной из самых опасных привычек в отношении здоровья. Павлова пишет, что популярный продукт характеризуется высокой концентрацией нитратов – веществ, добавляемых в колбасный фарш, «чтобы к мясу не прицепилась инфекция, например, клостридии или ботулизм».По словам медика нитраты, взаимодействуя с белками в организме, образуют так называемые конечные продукты гликирования. Данные соединения крайне негативно влияют на работу важнейших органов и систем, могут стать причиной ряда опасных болезней.«Конечные продукты гликирования, возникающие при усвоении колбасы, увеличивают риски развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний», - предостерегла специалист.