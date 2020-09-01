Популярный в России продукт может стать причиной ряда опасных болезней
В своем Instagram врач объяснила, почему регулярное потребление колбасы является одной из самых опасных привычек в отношении здоровья. Павлова пишет, что популярный продукт характеризуется высокой концентрацией нитратов – веществ, добавляемых в колбасный фарш, «чтобы к мясу не прицепилась инфекция, например, клостридии или ботулизм».
По словам медика нитраты, взаимодействуя с белками в организме, образуют так называемые конечные продукты гликирования. Данные соединения крайне негативно влияют на работу важнейших органов и систем, могут стать причиной ряда опасных болезней.
«Конечные продукты гликирования, возникающие при усвоении колбасы, увеличивают риски развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний», - предостерегла специалист.
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