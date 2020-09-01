Ученые предупредили о смертельной опасности дневного сна

Китайские ученые из Медицинского университета в Гуанчжоу провели исследование и выяснили, что дневной сон продолжительностью час и более представляет смертельную угрозу для человека.О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в издании MedicalXpress.Как отмечается, эксперты обобщили все обнародованные ранее оценки взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые проанализировали данные более 313 тыс. участников из 20 исследований. Около 39% участников признались, что часто спят в дневное время.Научная работа показала, что длительный сон днем был связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и на 34% большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, когда принимался во внимание ночной сон, длительный сон днем был связан с повышенным риском смерти только у тех, кто спал больше шести часов в сутки.По мнению китайских ученых, сон днем любой продолжительности связан с повышением риска смерти на 19%. Причем эта связь больше выражена у женщин. Вероятность смерти после дневного сна у них была на 22% выше, чем у тех, кто не спал, а также у участников старшего возраста, у которых риск увеличился на 17% во время сна.Вместе с тем короткий сон продолжительностью меньше часа не опасен для здоровья, уверены специалисты. По мнению ученых, он может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто не высыпается ночью.