5 продуктов, богатых калием, которые стоит добавить в свой рацион

Калий важен для многих функций организма. Например, необходимый минерал играет жизненно важную роль в сокращении мышц. Многочисленные исследования также показали, что потребление большего количества калия может снизить риск инсульта. Хорошо известно, что бананы богаты калием, но есть и другие продукты, которые покроют ежедневную норму.Лучшие продукты с высоким содержанием калияКартофельКартофель среднего размера содержит около 941 мг калия, что вдвое больше, чем 422 мг банана среднего размера. На самом деле сладкий, красный и белый картофель - отличные источники калия. Запекание - лучший способ подготовить картофель, но не снимайте кожицу, так как в ней много калия. Тщательно вымойте овощи перед приготовлением.Листовая зеленьЛистья амаранта и приготовленный шпинат особенно богаты калием. Чашка каждого содержит от 800 до 900 мг минерала. Кроме того, листовая зелень оказывает дополнительную пользу для мозга. Исследование показало, что ежедневная порция листовой зелени может замедлить возрастное снижение когнитивных функций.Томатное пюре, сок и пастаПомидоры содержат калий в дополнение к ликопину. Томатное пюре, сок и паста более концентрированы, чем свежие плоды, и используются в нескольких рецептах. В частности, томатная паста содержит 669 мг калия на 1/4 стакана.Сушеные абрикосы и изюмЭти два сухофрукта не только вкусны, но и содержат много калия. Сушеные абрикосы содержат более 1000 мг калия на полстакана, а изюм - 618 мг на ту же порцию. Эти два фрукта широко представлены на рынке, но самые полезные из них - без добавления сахара, защитных покрытий или других дополнительных ингредиентов.ЧечевицаВ этом полезном представителе семейства много клетчатки и белка. В чашке вареной чечевицы также содержится 731 мг калия.