Профилактические препараты снижают риск инфаркта у диабетиков

Резкого снижения риска сердечных приступов у пациентов с диабетом можно добиться за счет значительного увеличения использования профилактических препаратов. К такому выводу пришли датские ученые.Результаты их работы показывают, что после диагностики диабета второго типа прием лекарств для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний оказывает существенное влияние на риск инфарктов и преждевременной смерти. У диабетиков вероятность инфаркта или смерти от сердечных заболеваний в два раза выше, чем у людей без диабета. За последние два десятилетия стандартное лечение диабетиков претерпело изменения, отмечается повышенное внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это первое исследование, в котором изучалось, как эти изменения влияют на риск инфарктов и преждевременной смерти у пациентов с диагностированным диабетом второго типа без кардиологических проблем.Исследователи идентифицировали всех пациентов в Дании, которые начали терапию диабета второго типа с 1996 по 2011 год - всего 211 278 пациентов. Каждого сравнивали по возрасту и полу с 5 людьми без диабета из общего населения. Те, у кого ранее были сердечно-сосудистые заболевания, исключались. За всеми оставшимися участниками наблюдали в течение 7 лет. Используя данные национальных регистров здравоохранения, исследователи тщательно фиксировали инфаркты и смерти в период наблюдений. Они также отмечали использование лекарств для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Установлено, что у пациентов с впервые диагностированным диабетом второго типа и без сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом, за счет приема лекарств значительно снизился риск инфарктов и смерти.Так, с 1996 по 2011 годы опасность инфарктов сокращалась на 61%, а смерти - на 41%. К концу периода наблюдений риск инфарктов у диабетиков, принимавших лекарства, лишь на 0,6% превышал риск среди населения в целом.