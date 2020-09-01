Аллерголог Надежда Логина развеяла популярный миф об аллергии

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Люди, которые страдают от той или иной аллергии, часто верят в распространенные мифы, которые лишь усугубляют имеющиеся проблемы. О связанных с аллергией мифах информационно-аналитическому журналу "Слово и Дело" рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.Аллергеном, по словам Логиной, может быть практически что угодно — не только пищевые продукты и животные, но и вода или даже погода. Но корни у всех аллергий общие — речь идет о сбое в работе иммунитета, из-за которого иммунная система начинает неадекватно отвечать на разные воздействия."Вокруг аллергий есть огромное количество мифов, которые плодятся и видоизменяются несмотря на все достижения современной медицины. Считается, например, что аллергия может появиться на нервной почве. Да, стресс действительно может усугубить проблему, но он не может быть причиной аллергии. Фундаментальная причина любой аллергии — нарушение работы иммунитета. То есть, сбой на уровне микробиологии, который нельзя объяснить одним лишь стрессом", — сказала аллерголог.Другой распространенный миф — неизлечимость аллергии. "Действительно, 30-40 лет назад, когда специалистов-аллергологов было довольно мало, считалось, что аллергия является неизлечимым заболеванием. Но сегодня существуют эффективные инструменты и методики, позволяющие преодолеть эту проблему. Нужно обратиться к аллергологу, который осмотрит вас, назначит необходимые анализы, и в итоге подберет индивидуальную схему лечения с учетом всех особенностей и противопоказаний", — заключила Логина.