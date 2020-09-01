Антибиотики уступят место антивитаминам?

Витамины играют важную роль в обмене веществ, без них невозможно обновление клеток, формирование костей и мышц, работа иммунитета. Пропаганда витаминизированных добавок звучит на каждом углу, а о том, что существуют антивитамины, мы почти ничего не знаем. Антивитамины – это вещества, которые снижают или полностью прекращают активность витаминов, хотя по структуре похожи на них как братья-близнецы. Как же они работают?Эффект возникает из-за того, что антивитамины конкурируют за место витаминов в организме или изменяют химическую структуру оригиналов и этим нарушают их всасывание. Например, так работает антикоагулянт варфарин: он вмешивается в синтез витамина К и делает его неактивным. По этому же принципу действуют некоторые противотуберкулезные, противомалярийные и противоопухолевые препараты. В природе известны только три натуральных антивитамина В1, В2 и В6.Хотя антивитамины были открыты еще в 30-е годы прошлого века, механизм их действия до сих пор оставался не до конца понятным. 24 августа 2020 года исследователи из Геттингенского университета (University of G?ttingen) поделились результатами занимательного эксперимента. Они заинтересовались природной формой антивитамина В1 – 2-метокси-тиамином (MTh). Некоторые бактерии производят MTh для уничтожения конкурирующих микробов.Чтобы разобраться, как работает антивитамин MTh, ученые использовали метод кристаллографии – изучение атомной структуры вещества. Как объяснил Кай Титтман (Kai Tittmann), руководитель группы ученых, единственный дополнительный атом 2-метокси-тиамина работает, как “песчинка в сложном зубчатом механизме, блокируя его”.Интересно, что этот антивитамин прекращает работу только бактериальных белков. Человек не страдает от его воздействия. Оказалось, что MTh либо вообще не связывается с нашими белками, либо не влияет на их функционирование. Такая разная чувствительность к 2-метокси-тиамину открывает большие возможности для его использования в борьбе с инфекционными заболеваниями. В свете приближающегося постантибиотического апокалипсиса перспектива создания нового лекарства именно против микроорганизмов выглядит очень жизнеутверждающей.