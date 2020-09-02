Топ-7 лучших продуктов для тех, кто хочет сохранить молодость

Их польза неоценима.Кто из нас не мечтает выглядеть так же молодо и свежо, как, к примеру, Дженнифер Лопес, в возрасте 50 лет? Пожалуй, таких не найдется. Качественный уход, здоровый образ жизни, генетика и правильный питьевой режим способствуют продлению молодости и поддержанию кожи в хорошей форме. Но здесь кое-чего не хватает – речь об определенных продуктах питания, которым под силу сократить количество морщин, сделать кожу чистой, сияющей и защитить ее от преждевременного старения. Мы узнали, что нужно есть, чтобы обратить время вспять.АвокадоАвокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды. Как результат, кожа становится более упругой и приобретает красивое сияние. Добавляй авокадо в салаты, роллы и просто клади сверху на утренний тост – это не только вкусно, но еще и очень полезно.Тыквенные семечкиЭтому, довольно бюджетному в наших широтах продукту, под силу уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне – все благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3. Если есть их регулярно, хотя бы два-три раза в неделю, ты повысишь скорость восстановления, регенерации кожи – воспаления и прыщики станут заживать намного быстрее. Важный момент: есть их нужно сырыми, а не поджаренными, как мы привыкли – термическая обработка разрушает ненасыщенные жирные кислоты.Жирные сорта рыбыОмега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки. Полезна рыба и для тех, кто активно борется с растяжками и целлюлитом – благодаря тем же ненасыщенным жирным кислотам она повышает упругость кожи и регулирует жировой обмен в организме.МидииВ этих морепродуктах много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее. Помимо довольно недешевых мидий и устриц, ищи селен в бразильских орехах, консервированном тунце, нежирном твороге и индейке.БобовыеКоллагеновые волокна кожи состоят из аминокислот, входящих в белковые продукты. Эти волокна обеспечивают нам четкий овал лица и защищают кожу от возрастного провисания, поэтому важно употреблять пищу с высоким содержанием протеина. Налегай на яйца, птицу, постное мясо, тофу и всевозможные бобовые – фасоль, чечевицу, нут.Домашние помидорыВыращенные без использования химикатов, помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору. Вещество ликопен в их составе активизирует защитные механизмы в эпидермисе, которые, в свою очередь, минимизируют вредное влияние UVA и UVB-излучения.Витамины С и ЕВитамин С играет важную роль в способности кожи восстанавливаться и обновляться самостоятельно, ищи его в шпинате, сладком перце, брокколи, клубнике, папайе и апельсинах. Кстати, в папайе содержится еще и витамин Е, который по праву считается одним из главных защитников молодости кожи. Добавь в свой рацион оливковое масло, миндальные орехи и киви – эти продукты помогут коже противостоять агрессивному воздействию свободных радикалов.