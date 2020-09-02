Израильский врач Елена Шведова назвала ошибки при похудении на диете

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Избавиться от лишних килограммов — заветная мечта чуть ли не каждого второго современного человека. Реальный процесс похудения весьма неспешный, но в информационную эпоху, когда люди хотят достигать результатов быстро, об этой истине забыли — говорит израильский врач Елена Шведова, которая рассказала об ошибках при похудении в беседе с корреспондентами информационно-аналитического журнала "Слово и Дело"."Сегодня у людей нет времени, сил и терпения, чтобы подходить к похудению комплексно и взвешенно — все хотят быстрых результатов, которые должны появиться чуть ли не через три дня. Многие спрашивают — можно ли сбросить 10 кг за три дня без вреда для здоровья? Отвечаю — таким образом можно просто убить свой организм. Более-менее реальный результат, на который можно рассчитывать при жесткой диете и ежедневных физических нагрузках — минус два килограмма за неделю", — сказала Шведова.Врач добавила, что столь жесткие сценарии похудения лучше не задействовать без крайней необходимости, так как это сильнейший стресс для организма, способный спровоцировать множественные побочные эффекты. "При похудении нужно помнить о физиологии. Например, если долго сидеть на белковой диете, то можно повредить почки. Обезжиренная и безуглеводная диеты нарушают работу мозга и ключевых внутренних органов. И так далее. Лучше всего худеть плавно — не более, чем на полкило в неделю. При таком варианте вы сохраните здоровье и приведете свою фигуру в желаемый вид", — отметила Шведова.