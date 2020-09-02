Израильский врач Елена Шведова назвала ошибки при похудении на диете
"Сегодня у людей нет времени, сил и терпения, чтобы подходить к похудению комплексно и взвешенно — все хотят быстрых результатов, которые должны появиться чуть ли не через три дня. Многие спрашивают — можно ли сбросить 10 кг за три дня без вреда для здоровья? Отвечаю — таким образом можно просто убить свой организм. Более-менее реальный результат, на который можно рассчитывать при жесткой диете и ежедневных физических нагрузках — минус два килограмма за неделю", — сказала Шведова.
Врач добавила, что столь жесткие сценарии похудения лучше не задействовать без крайней необходимости, так как это сильнейший стресс для организма, способный спровоцировать множественные побочные эффекты. "При похудении нужно помнить о физиологии. Например, если долго сидеть на белковой диете, то можно повредить почки. Обезжиренная и безуглеводная диеты нарушают работу мозга и ключевых внутренних органов. И так далее. Лучше всего худеть плавно — не более, чем на полкило в неделю. При таком варианте вы сохраните здоровье и приведете свою фигуру в желаемый вид", — отметила Шведова.
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