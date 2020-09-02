Врач эндокринолог объяснила опасность неправильного завтрака

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, почему считает каши из переработанных круп неправильным завтраком.По словам врача эндокринолога, каша на завтрак считается правильным выбором, однако это относится только к сваренным из натурального зерна. Блюда из переработанных круп (обычно они быстрого приготовления) нельзя считать столь же полезными.Типичным примером такого неправильного завтрака специалист назвала разнообразные хлопья, которые часто дают детям. Эндокринолог объяснила, что их опасность заключается в том, что практически не требуется пережевывания. Его отсутствие плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, поскольку процесс пищеварения начинается именно во рту при жевании.По словам Павловой, эти завтраки неправильные, так как не дают организму достаточно белка. Даже если употреблять хлопья с молоком, полученного белка будет слишком мало.Еще одна опасность «быстрых» завтраков – обилие углеводы быстрого усвоения. Обладая высоким гликемическим индексом, они провоцируют всплески уровня глюкозы в крови, высокую гликемическую нагрузку, повышенный уровень инсулина, предупредила врач в своем Instagram.