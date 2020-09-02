Лишняя кружка чая может вызвать ряд неприятных симптомов

Медики рассказали о неприятных симптомах, которые способно вызывать употребление лишнего количества чая. Среди таковых они назвали изжогу, боли в животе, бессонницу.Чай кажется безобидным напитком, к тому же считается полезным, однако лишняя кружка напитка может вызвать ряд неприятных симптомов, предупреждают специалисты.Например, из-за высокого уровня кофеина чай способен привести к проблемам засыпания, спровоцировать бессонницу. Также напиток может вызывать зависимость.Помимо того, лишняя кружка чая может стать причиной снижения концентрации железа в организме, плохо повлиять на состояние тканей пищеварительного тракта, что ученые объясняют содержанием дубильных веществ. Вдобавок чай может спровоцировать ощущение изжоги, замедлив выход еды из желудка.Еще одна особенность чая – мочегонный эффект, что может негативно повлиять на баланс жидкости в организме. После кружки чая медики считают правильным выпивать стакан простой воды, сообщает радио Sputnik.