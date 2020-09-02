Ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости

Американские ученые из Института исследования старения Бака обнаружили, что альфа-кетоглутаровая кислота (AKG) помогает избежать возрастных заболеваний и тяжелой старости. Эффективность соединения пока была доказана только на мышах, но специалисты надеются, что AKG может стать лекарством, продлевающим активную жизнь у людей.Ученым удалось установить, что AKG, доставляемая в организм вместе с пищей в виде кальциевой соли, продлевает жизнь не только круглым червям, но также способствует долголетию мышей. У людей зачастую уровень AKG снижается в десять раз между 40 и 80 годами. Это соединение нельзя восполнить с едой, но можно принимать пищевые добавки.В ходе исследования эксперты вводили AKG двум когортам грызунов, достигшим 18-месячного возраста. В первой когорте средняя продолжительность жизни и выживаемость самок выросла на 16,6% и 19,7%, соответственно. То же самое произошло во второй когорте, где данные показатели выросли на 10,5% и 8%, соответственно. У самцов при этом выживаемость практически не изменилась, но продолжительность жизни выросла.Кроме того, после 9 месяцев приема AKG у самок значительно улучшилось здоровье (у самцов после 11 месяцев).Авторы работы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить, как долговременное употребление AKG с пищевыми добавками повлияет на старение человека.