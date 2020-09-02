Можно ли есть доширак каждый день?

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Пшеничная лапша быстрого приготовления с приправами стоит недорого, готовится за пять минут и к тому же довольно вкусная, поэтому довольно велик соблазн съесть ее вместо полноценного обеда. Но что будет, если включить этот продукт в ежедневный рацион?Пищевая ценность и польза лапши быстрого приготовленияВообще-то дошираком лапшу в картонных или пластиковых упаковках называют только в России по аналогии с названием торговой марки, которая одной из первой вывела этот продукт на отечественный рынок. Сейчас на прилавках представлена лапша десятков российских и зарубежных производителей, в том числе из азиатских стран, где она очень популярна.Доширак, он же рамен, представляет собой пшеничную лапшу, которая была приготовлена на пару, а потом высушена или обжарена. Фактически это готовый продукт, который легко довести до съедобного агрегатного состояния, просто залив лапшу кипятком на пять минут. Вкусы «говядины» или «курицы» создаются с помощью вкусовых добавок и приправ, и разумеется, ни одна корова или курица не пострадала при изготовлении этого продукта. Некоторые разновидности рамена содержат кусочки натурального мяса либо сои, они стоят дороже.Давайте изучим пищевую ценность одной порции сухой лапши со вкусом курицы:Калорийность: 188 ккал;Углеводы: 27 грамм;Всего жиров: 7 граммов;Белок: 5 г;Клетчатка: 1 грамм;Натрий: 891 мг;Тиамин: 16% от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП);Фолиевая кислота: 13% от РСНП;Марганец: 10% от РСНП;Железо: 9% от РСНП;Ниацин: 9% от РСНП;Рибофлавин: 6% от РСНП.Казалось бы, ничего плохого. Однако в отличие от свежих продуктов лапша быстрого приготовления содержит прискорбно малое количество других важнейших питательных веществ, таких, как белок, клетчатку, витамин A, витамин C, витамин B12, кальций, магний и калий, и совсем не содержит антиоксидантов.«В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку», – говорит доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ Факультета химических технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева Елена Семиченко.Осторожно, натрий!К очевидным минусам этого продукта можно отнести избыток натрия, который в норме необходим для нормального функционирования нашего организма, но в больших количествах он грозит повышенным риском рака желудка, болезней сердца и инсульта. Более того, людям, которые чувствительны к соли, противопоказаны продукты с высоким содержанием натрия, поскольку они могут негативно сказаться на давлении.Вопрос об обоснованности рекомендаций Всемирной организации здравоохранении о потреблении 2 граммов натрия в день все еще остается открытым в научной среде, но очевидно, что лучше воздерживаться от продуктов с высоким содержанием соли. Лапша быстрого приготовления очень богата натрием — в среднем 1760 граммов в одной упаковке, что составляет 88% от рекомендованной ВОЗ ежедневной дозы потребляемой соли. Съев не одну, а две упаковки доширака вы значительно превысите этот лимит.Глутамат натрия и другая «химия»Как и многие обработанные продукты, доширак содержит различные консерванты и усилители вкуса. Например третичный бутилгидрохинон (TBHQ) — консервант, который используется для продления срока хранения продуктов. Он считается безопасным в малых дозах, однако есть данные о том, что избыток TBHQ может вызвать повышение кровяного давления и нарушение зрения у людей.Что касается глутамата натрия, известного усилителя вкуса, то на сегодняшний день нет сведений о том, что он может нанести вред здоровью. Но известно, что у некоторых людей эта пищевая добавка может вызвать побочные эффекты в виде головных болей, повышенного давления и слабости. Поэтому если вы чувствуете себя нехорошо после того, как съели лапшу быстрого приготовления, возможно, у вас повышенная чувствительность к усилителям вкуса, о чем вы не догадываетесь.И все-таки, насколько вредно есть лапшу каждый день?Лапша быстрого приготовления любой марки, которая доступна в продаже — это сертифицированный продукт, который прошел все необходимые проверки и пригоден к употреблению. Это значит, что вы как минимум не окажетесь в больнице с пищевым отравлением. Однако важно соблюдать умеренность. Нет ничего плохого в том, если вы съедите порцию любимой лапши раз в неделю. А вот включать этот продукт в ежедневный рацион — плохая идея. Масштабное исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что любители рамена испытывают дефицит необходимых питательных веществ и не компенсируют его с помощью других продуктов.Кроме того, есть данные о связи с регулярным потреблением лапши быстрого приготовления с повышенным риском метаболического синдрома, повышением сахара и липидов в крови и ожирением.Если вам просто нравится пшеничная лапша, вы с легкостью можете сделать свой собственный рамен, добавляя вместо приправ натуральный бульон, овощи, кусочки мяса и овощей.