Эксперт рассказал об опасности антибиотиков в колбасе

Недавно в СМИ прошла информация о том, что специалисты Роскачества во время проверки докторской колбасы обнаружили в некоторых образцах разного рода добавки, которых там быть не должно.По словам главы Союза потребителей России Петра Щелища, находящиеся в продуктах, а в данном случае – в колбасе, антибиотики крайне отрицательно влияют на иммунную систему человека. Связано это с тем, что при приеме антибиотиков даже в таком виде появляется эффект привыкания и когда понадобится лечение, связанное с ними, оно уже эффективным не будет.Именно поэтому действующее законодательство в России строго регулирует применение антибиотиков в сельскохозяйственной сфере. В исключительных случаях незначительная доля антибиотиков для лечения крупного рогатого скота допускается, но все это должно проводиться под строгим контролем с последующей выдержкой необходимых сроков.Отметим, что экспертами Роскачества были выборочно проверены шесть марок докторской колбасы, при этом в половине случаев в ее составе были обнаружены антибиотики.