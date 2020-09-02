Эксперт рассказал об опасности антибиотиков в колбасе
По словам главы Союза потребителей России Петра Щелища, находящиеся в продуктах, а в данном случае – в колбасе, антибиотики крайне отрицательно влияют на иммунную систему человека. Связано это с тем, что при приеме антибиотиков даже в таком виде появляется эффект привыкания и когда понадобится лечение, связанное с ними, оно уже эффективным не будет.
Именно поэтому действующее законодательство в России строго регулирует применение антибиотиков в сельскохозяйственной сфере. В исключительных случаях незначительная доля антибиотиков для лечения крупного рогатого скота допускается, но все это должно проводиться под строгим контролем с последующей выдержкой необходимых сроков.
Отметим, что экспертами Роскачества были выборочно проверены шесть марок докторской колбасы, при этом в половине случаев в ее составе были обнаружены антибиотики.
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