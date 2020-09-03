Груши: 5 преимуществ для здоровья
Поддерживают здоровье кишечника
Груши содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Нерастворимая клетчатка необходима для оптимального здоровья кишечника, поскольку она помогает смягчить и увеличить объем стула, способствуя регулярному кишечнику. Нерастворимая клетчатка также защищает кишечник от несварения, запоров, вздутия живота и других проблем с пищеварением.
Помогают бороться с окислительным стрессом
Груши обладают антиоксидантными свойствами благодаря содержанию витамина С. Витамин С помогает нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут вызывать окислительное повреждение клеток. Исследования связывают этот тип повреждения клеток с воспалением и возникновением различных хронических заболеваний.
Помогают предотвратить диабет
Предиабетикам и диабетикам не нужно беспокоиться о естественном содержании сахара в грушах. Исследования показывают, что груши не повышают уровень сахара в крови, даже если их употреблять в больших количествах. Этот эффект также можно объяснить содержанием антоцианов в плодах.
Поддерживают здоровье сердца
Кери Глассман, диетолог и основатель студии Nutritious Life Studio, говорит, что некоторые фитонутриенты, содержащиеся в грушах, такие как антиоксидант глутатион, могут помочь защитить от высокого давления и инсульта.
Ускоряют метаболизм
Недавние исследования яблок и груш показали, что оба фрукта могут увеличить скорость метаболизма человека и способствовать более быстрому сжиганию калорий. В конечном итоге это может уберечь человека от ожирения и связанных с этим осложнений.
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