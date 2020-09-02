Кето-диета и интервальное голодание: польза или вред для сердца?

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Те, кто придерживается модных диет, может съедать чрезмерное количество вредных для сердца жиров. Однако в настоящее время эти режимы питания демонстрируют пользу для сердечно-сосудистой системы.Похоже, кетогенная диета и интервальное голодание могут быть полезными для здоровья сердца. Но ученые считают, что их польза вряд ли превосходит эффект диет, которые сегодня широко применяются в профилактике сердечно-сосудистых болезнейКето-диетаКето-диета содержит очень низкое количество углеводов и много жиров. Это приводит к тому, что в организме немного меняется обмен веществ – он начинает получать больше энергии не за счет глюкозы, а из кетоновых тел, которые образуются при распаде жира.Ученые обнаружили, что имеющиеся сегодня научные данные говорят в пользу кето-диеты как фактора похудения. Вместе с тем пока сложно судить, лучше ли этот способ, чем более распространенная диета с ограничением калорий.Кето-диета показывает обещающие результаты как потенциальная часть лечения сахарного диабета. Некоторые научные работы показывали, что она способствует снижению уровня сахара в крови. Однако этот эффект диеты следует уточнить в крупных исследованиях.Риск, который может нести кето-диета, связан с тем, что ее адепты часто выбирают нездоровые, насыщенные, жиры для своего рациона. Это может увеличивать риск болезней сердца. Некоторые исследования показали, что на фоне кето-диеты у людей могут становиться плотнее стенки сосудов и увеличиваться риск смерти.Интервальное голоданиеЭтот метод позволяет людям есть что угодно, но ограничивает время приема пищи до нескольких часов в день. Вне этого «окна» есть нельзя. Ученые отметили, что интервальному голоданию может сопутствовать голод, приводящий к перееданию. По той же причине люди могут выбирать нездоровую пищу, что потенциально может приводить к болезням сердца и сосудов.Большая часть имеющихся исследований касающихся этого вида голодания, была проведена на животных. Есть данные, что эта диета может способствовать продлению жизни, снижению веса, снижению артериального давления, улучшению метаболизма глюкозы и липидов. В целом, ученые положительно настроены по поводу будущего интервального голодания. Но они предостерегают, что в перспективе у нее могут обнаружиться новые побочные эффекты.Каков вывод?С одной стороны, обе диеты помогают людям сбросить вес. С другой, они могут приводить к употреблению большого количества продуктов, которые увеличивают риск серечно-сосудистых заболеваний. Сегодняшние научные данные позволяют говорить, что эти диеты укрепляют здоровье сердца и сосудов. Не исключено, что в будущем станет известно больше о нежелательных действиях этих диет.