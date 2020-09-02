Польза базилика: уменьшает окислительный стресс и воспаление

Базилик - незаменимая трава на кухнях по всему миру. От густых соусов до салатов из трав, базилик является важным ингредиентом во многих рецептах различных кухонь. Но исследования показывают, что это популярное растение нужно не только на кухне, но и в аптечке.В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Food Science and Technology, китайские исследователи обнаружили, что многие сильнодействующие соединения, присутствующие в базиликовом масле, такие как метилэвгенол и линолевая кислота, могут помочь нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление.Исследователи также отметили, что полезные свойства базилика могут быть максимизированы для разработки комплексных методов лечения состояний, связанных с хроническим воспалением и окислительным стрессом.Как базилик справляется с окислительным стрессомБазилик по-прежнему используется в традиционной китайской медицине для улучшения кровообращения и лечения желудочных расстройств.Исследователи оценили способность каждого соединения улавливать свободные радикалы, которые являются нестабильными молекулами, вызывающими окислительный стресс. Известно, что этот тип клеточного стресса повреждает различные компоненты клетки. Окислительное повреждение, особенно ДНК, широко считается причиной преждевременного старения и хронических заболеваний.Основываясь выводах, авторы пришли к выводу, что базилик является богатым источником антиоксидантов и противовоспалительных агентов, которые могут уменьшить как воспаление, так и окислительный стресс благодаря наличию в -cadinol, гексадекановой кислоты и линолевой кислоты.