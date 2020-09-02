Ученые назвали основные этапы старения: какие болезни их сопровождают

Избежать их невозможно.Как известно, существуют способы замедлить старение, однако избежать его невозможно. Геронтолог Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма человека с биологической точки зрения.По словам геронтолога, первый «перелом» приходится на возраст в 45 лет — именно тогда завершается реализация репродуктивной функции.Второй этап наступает уже в 60 лет, когда деление клеток и регенерация тканей замедляются настолько, что поддержание жизненно важных функций существенно нарушается.«В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний», — сказал исследователь.Затем в 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс, а именно внеклеточные структуры ткани. По этой причине человек теряет защитные барьеры и у него число хронических заболеваний в среднем увеличивается до семи.«Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний», — резюмировал Москалев.Напомним, недавно британские ученые выяснили, что пожилые люди, которые увлекаются искусством и регулярно ходят в музеи и театры, живут дольше. Причем продолжительности жизни увеличивается в независимости от социального статуса и благосостояния.