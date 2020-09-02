Модафинил не приводит к порокам развития плода

Модафинил используется для лечения нарколепсии и ранее предполагалось, что он повышает риск порока развития у детей, рожденных матерями, принимавшими препарат во время беременности.Однако крупное исследование, в котором приняли участие более двух миллионов беременных женщин из Швеции и Норвегии показывает, что такой связи нет. Исследование, опубликованное в JAMA, было проведено учеными из Каролинского института и Норвежского института общественного здравоохранения.«В этом исследовании использовалось в два раза больше данных, чем в предыдущих. Мы не обнаружили увеличения риска пороков развития у младенцев, подвергшихся воздействию модафинила в утробе», - рассказывает ведущий автор исследования Кэролин Сеста из Центра фармакоэпидемиологии Каролинского института.Кроме лечения нарколепсии модафинил используется людьми с рассеянным склерозом, страдающими от сильной утомляемости, и иногда людьми с СДВГ.