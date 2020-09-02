Модафинил не приводит к порокам развития плода
Однако крупное исследование, в котором приняли участие более двух миллионов беременных женщин из Швеции и Норвегии показывает, что такой связи нет. Исследование, опубликованное в JAMA, было проведено учеными из Каролинского института и Норвежского института общественного здравоохранения.
«В этом исследовании использовалось в два раза больше данных, чем в предыдущих. Мы не обнаружили увеличения риска пороков развития у младенцев, подвергшихся воздействию модафинила в утробе», - рассказывает ведущий автор исследования Кэролин Сеста из Центра фармакоэпидемиологии Каролинского института.
Кроме лечения нарколепсии модафинил используется людьми с рассеянным склерозом, страдающими от сильной утомляемости, и иногда людьми с СДВГ.
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