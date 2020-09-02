Семь раз отмерь: ликбез по гландам

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Разбираемся, зачем резать, когда резать, и надо ли вообщеВопрос удаления гланд до сих пор дискусионный. В 2018 году британцы опубликовали результаты обзора медкарт за 12 лет. Они выяснили, что в большинстве случаев тонзиллэктомия проводилась по необоснованным показаниям. Разберемся по порядку.Небные миндалины, они же гланды, – это два валика по бокам от корня языка. Именно на них смотрит врач, когда просит пошире открыть рот. Гланды – часть иммунной системы, которая защищает от инфекции, попадающей в нас воздушно-капельным путем. Если вы когда-нибудь болели ангиной (острым тонзиллитом), это как раз история про миндалины.Хроническое воспаление гланд – самое частое показание к операции у детей. Но хирург должен лечить только ту ангину, которая повторяется не менее семи раз в год и уже не поддается антибиотикам. В остальных случаях операция не обоснована. Редко возникающий тонзиллит рекомендуется наблюдать и лечить консервативно, а не бежать к операционному столу. Причины, по которым взрослый может встретиться со скальпелем ЛОР-врача: синдром обструктивного апноэ сна (СОАС, когда опухшие гланды перекрывают дыхательные пути и возникает храп), галитоз (плохое дыхание из-за скопления гноя в миндалинах) или рак.Миндалины могут удалить полностью, тогда это называется тонзиллэктомия. Могут – частично, тогда делают тонзиллотомию. Вид вмешательства выбирает доктор. Проблема СОАС обычно позволяет сохранить какое-то количество ткани, а хронический тонзиллит, как правило, лечат радикально.Сама операция проходит одинаково и у взрослых, и у детей. Миндалины отделяют от окружающих тканей хирургическими инструментами, а сосуды закрывают электрокоагуляцией. Другой способ – “прижигание” миндалин радиочастотной или лазерной энергией. Еще один из современных методов – холодноплазменная коблация, когда электрический ток создает облако плазмы температурой всего 40-50°С. Такая процедура менее травматична, так как окружающие ткани страдают меньше. Любая из этих операций длится примерно 45 минут под общим наркозом.Среди самых частых послеоперационных осложнений называют кровотечение, тошноту и боль, которая приводит к обезвоживанию и потере веса из-за невозможности глотать. Для уменьшения неприятных симптомов врач выписывает противорвотное и обезболивающее, рекомендует не забывать про питье и первое время есть мягкую щадящую пищу. Если возникает кровотечение, оно лечится в зависимости от интенсивности и последствий.Предполагается, что удаление гланд снизит количество ангин или избавит от храпа. Полугодовые исследования подтверждают, что люди после тонзиллэктомии реже страдают от боли в горле и быстрее выздоравливают. Как это работает в долгосрочной перспективе, пока никто не изучал. Точно известно, что отсутствие гланд не гарантирует отсутствие тонзиллита. В горле остаются и другие миндалины, которые могут воспаляться.Как ни удивительно, иногда миндалины могут вырасти снова. Регенерация чаще происходит у маленьких детей, но бывает и у взрослых, если была проведена тонзиллотомия. Повторная операция делается по таким же показаниям, как и первичная. Считается, что отсутствие гланд не вредит взрослым, ведь это всего две из шести миндалин, оберегающих верхние дыхательные пути. Зато хроническая инфекция точно ударит по иммунитету и может стать источником проблем с сердцем, суставами и дыханием. Пора резать миндалины или нет, поможет решить врач.