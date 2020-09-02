Учеными Университета штата Юта (США) назван один из самых простых способов стать стройнее – с этой целью специалисты советуют регулярно ходить на цыпочках.Для достижения эффекта похудения необходимо ежедневно практиковать специальную прогулку, передвигаясь на цыпочках, об этом выводе исследователей пишет издание Sciencedaily.По словам ученых, принцип ходьбы основан на движениях, подразумевающих шаги, выполняемые перемещением стоп с пятки на носок, – его человечество унаследовало от своих далеких предков. Такой способ передвижения позволял расходовать меньше энергии, что служило одной из мер защиты от голодной смерти.Исследователи констатируют, что ходьба на цыпочках заставляет организм активизировать мышцы голеностопа, спины, коленей, бедер и более интенсивно расходовать калории. Таким образом, ее можно использовать как простое средство, помогающее похудеть.«Ходьба на цыпочках увеличивает расход энергии на 50-80 процентов, усиливая нагрузку на некоторые группы мышц. Это один из методов более активного сжигания калорий», - цитирует журнал экспертов.Специалистами была проведена серия испытаний с участием спортсменов возрастом от 20 до 40 лет, которые ходили и бегали разными способами – приземляясь на пятку, на подошву со слегка приподнятой пяткой и на носок. При беге существенной разницы ученые не обнаружили, но тесты с ходьбой продемонстрировали: когда люди ходят на цыпочках, их расход энергии может возрасти на 83%.