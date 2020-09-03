Обнаружено спасение от негативных последствий сердечного приступа
Значит, данный белок может служить эффективной терапией после сердечных приступов, способствуя восстановлению сердца и помогая предотвратить хроническую сердечную недостаточность. Есть основания полагать, что белок одинаково работает у всех млекопитающих животных и у человека.
В рамках экспериментов ученые вводили синтетическую форму Agrin в сердца свиней, получивших травму, имитирующую сердечный приступ. Так, однократное введение уменьшило рубцевание и улучшило работу сердца после травмы, при этом значительно увеличилась насосная функция сердца. Лечение предотвратило повышение давления в сердце, что происходит после сердечного приступа.
Так как это маркер, предсказывающий риск последующего развития сердечной недостаточности, специалисты сделали вывод: белок может служить профилактической терапией против этого отклонения. Кроме того, он меняет иммунный ответ, возникающий вследствие повреждения сердечной мышцы, и защищает существующие кровеносные сосуды, стимулируя рост новых.
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