Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для организма
Как пишут Комментарии, специалист отметила, что в рационе следует ограничить солянку, потому что это блюдо содержит много переработанного мяса. В состав солянки входят копчености, солености, различные колбаски, сосиски и острые приправы. Эти продукты насыщают организм насыщенными жирами, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому от солянки, в первую очередь, стоит отказаться людям с сердечными заболеваниями.
Еще врач отметила, что это блюдо может способствовать развитию атеросклероза (заболевание, при котором холестерин откладывается в стенке сосуда, - прим. авт.). Также солянка противопоказана людям, с болезнями желудочно-кишечного тракта.
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