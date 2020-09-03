Диетолог Гинзбург назвал пять продлевающих молодость продуктов

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Включив в свой рацион эти пять продуктов, можно рассчитывать на продление молодости и жизни в целом, заявил известный российский врач диетолог Михаил Гинзбург.В сюжете программы «О самом главном» на канале «Россия 1», посвященном теме профилактики старения, диетолог сообщил, что одним из лучших продлевающих молодость продуктов является зеленый чай. Его вещества катехины, стимулируют процесс аутофагии (самоуничтожения) поврежденных, воспаленных клеток, способствующих возрастной деградации организма.По словам Гинзбурга, для поддержания моложавости полезно выпивать две-три чашки зеленого чая в день.Другие продукты – оливковое масло, семена льна, рыба. Их ненасыщенные жирные кислоты обладают выраженным противовоспалительным действием, защищая человека от развития «возрастных» болезней. Например, препятствуют процессу атеросклероза, поражающего сосуды и артерии, ухудшающего кровообращение.Помимо того, продлевающим молодость продуктом может быть шоколад, утверждает Гинзбург. Диетолог рекомендует есть его горькие варианты, не повышающие уровень глюкозы в крови, как это делает молочный.В целом, резюмировал диетолог, длительной молодости способствует ограничение калорийности рациона. Говоря об этом, он заметил, что «база всех методов омолаживания – это понемногу недоедать».