Медики объяснили, какие изменения организма сообщают о приближающемся недуге

Испанские ученые рассказали о том, какие сигналы посылает организм, предупреждая о приближающемся недуге.Среди таковых седина, храп, спазмы мышц и другие признаки.Оказывается, появление седых волос свидетельствует о высоком риске развития сердечной патологии. Кроме того, обилие седых волос может иметь отношение к заболеваниям коронарных артерий, а также накоплению холестериновых бляшек.Что касается невинного на первый взгляд храпа, то это состояние также связывают с заболеваниями сердца. Апноэ вызывает резкие колебания давления, нарушает кровообращение, увеличивает нагрузку на сердце и вызывает сбой в его работе.Мышечные спазмы говорят о скоплении холестериновых бляшек в сосудах ног. В результате затрудняется кровоток, нарушается поступление кислорода к сердцу и другим органам.Темные пятна под ногтями являются признаками изменений в работе сердца, но только в том случае, если их появление не связано с травмой.Онемение и холод в конечностях говорят о сужении или закупорке артерий кровяными сгустками. В такой ситуации нарушается поступление крови во всем теле.Синюшный цвет кожи также говорит о сужении сосудов, затруднениях движения крови и ограниченном поступлении кислорода в организм.