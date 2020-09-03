Болезни, которые сопровождаются выпадением волос

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Выпадение волос — неприятный симптом, причинами которого часто являются стресс, неправильные питание и даже перепады температуры. Но нередко это свидетельствует о серьезных заболеваниях.СебореяСеборея — это достаточно распространенное заболевание, которое развивается на коже головы из-за нарушения работы сальных желез волосистой части головы. При этом происходит недостаток или чрезмерное выделение кожного сала. В волосяные луковицы проникает инфекция, которая и становится причиной дальнейшего выпадения волос.ПсориазЭто также заболевание кожи, при котором на волосяных покровах головы образуются корки и чешуйчатообразные пятна. При этом данные корки вызывают зуд и различные покраснения. Такой псориаз распространяется не только по периметру волос, но и по всей голове, лбу, затылку и даже за ушами.Язва желудкаБолезни желудка также могут сопровождаться выпадением волос. А все потому, что при язве желудка врачам назначается строгая диета, которая может повлиять на общее состояние волос. Недостаток кальция и нужных витаминов может привести к выпадению волос.ДиабетСахарный диабет очень страшная болезнь, которая влияет на весь организм. Первое, на что влияет повышение сахара в крови — это ухудшение обмена веществ и обменных функций организма. Таким образом, в организме ухудшается кровообращение и подача кислорода клеткам в организме. В том числе питательные элементы не поступают и волосяным луковицам.Злокачественная опухольРаковая опухоль сама по себе не может привести к выпадению волос. Но ее лечение приводит не только к общему ухудшению состояния человека, но также убивает иммунитет человека и приводит к облысению больного. Все потому, что препараты, которые используются при химиотерапии, агрессивно влияют не только на раковую опухоль, но и на весь человеческий организм.АлопецияОблысение, причиной которого может быть несколько факторов. Это могут быть как гормональные расстройства организма человека, так и реакция на прием медикаментов, стресс и многие другие причины, которые влияют на луковицы волос и могут стать причиной обильного выпадения волос, как у мужчин, так и у женщин.