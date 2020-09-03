Как клюква может заменить антибиотики и чем еще она полезна для здоровья?

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Ярко-красные ягоды клюквы собирают в сентябре, а покупать их можно до самой поздней весны. Свежие, осенние, или слегка подмороженные зимние — они одинаково хороши для морсов, киселей, выпечки. Вяленую клюкву можно добавлять в каши, из свежих ягод получается отличный соус для мясных блюд, а оставшийся после приготовления морса жмых некоторые используют для настоек — и кто их осудит? Клюква — не только очень вкусная, но и очень полезная ягода. Рассказываем, от каких болезней она помогает и почему в осенне-зимний сезон стоит есть ее как можно чаще.Помогает при бактериальных инфекцияхПрактически все ягоды богаты антиоксидантами полифенолами, которые обладают антибактериальными свойствами. Но только клюква содержит проантоцианидины — полифенолы особого типа, которые по своим свойствам почти так же эффективны, как антибиотики. И особенно они хороши для предотвращения и лечения инфекций мочеполовых путей, к которым женщины расположены намного больше мужчин. Результаты крупного исследования подтвердили: женщины, которые в течение полугода ежедневно выпивали стакан клюквенного морса, в итоге на 40% реже сталкивались с такими инфекциями.Уменьшает воспалительный процессВоспалительные процессы, которые могут незаметно развиваться в нашем теле в течение длительного времени, в итоге способны спровоцировать развитие таких опасных болезней, как артрит, болезнь Альцгеймера или болезни сердца. Полифенолы, которыми богата клюква, помогает уменьшить эти процессы. Полифенолы взаимодействуют с другими биологически активными соединениями клюквы, подавляя клетки, которые стимулируют воспаление в нашем организме, и укрепляют нашу иммунную систему. Единственное, о чем просят врачи: добавляйтесь в клюквенный сок или морс как можно меньше сахара!Уменьшает риск ракаКлюква богата пищевыми волокнами, которые помогают снизить риск развития рака кишечника. Пищевые волокна создают объем в вашем желудке, ускоряя тем самым перемещение отходов через толстую кишку, а также помогают производить бутират — вещество, которое подавляет рост опухолей в толстой и прямой кишке. Одна чашка свежей клюквы обеспечивает почти 20 процентов рекомендуемого дневного количества клетчатки и является отличным источником витамина С и флавоноидов, которые помогают предотвратить образование канцерогенов.Поддерживает здоровый уровень сахара в кровиКлюква — просто золотая ягода для всех людей, живущих с диабетом. Дело в том, что проантоцианидин не только борются с вредоносными бактериями, но и помогают поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови. Так, в одном из исследований отмечалось, что регулярное употребление вяленой клюквы или несладкого клюквенного сока помогают людям с диабетом второго типа поддерживать безопасный уровень сахара в крови. Главное, следите за тем, чтобы при изготовлении вяленых ягод не использовался сахарный сироп.Помогает здоровью желудкаГастрит, язва и даже рак желудка — риск этих заболеваний также помогает уменьшить клюква. Дело в том, что опасные бактерии, которые вызывают раздражение слизистой оболочки желудка, также поддаются влиянию полезных клюквенных антиоксидантов. Более того, полифенолы клюквы даже помогли изменить к лучшему микробиом кишечника мышей. Ученые кормили мышей на диете с высоким содержанием жиров и сахара экстрактом клюквы в течение восьми недель. Экстракт не только снизил уровень глюкозы и чувствительность к инсулину, но и увеличил количество полезных бактерий в желудке.Защищает мозг от деменцииКлюква хороша для здоровья не только физического, но и умственного. Эта ягода содержит два питательных вещества, которые играют жизненно важную роль в защите нашего мозга от потери памяти. Антиоксиданты нейтрализуют вредные свободные радикалы, которые могут повредить ДНК и вызвать воспаление в головном мозге, увеличивая риск развития болезни Альцгеймера. Витамин С способствует выработке норадреналина, нейромедиатора, который способствует коммуникации между клетками мозга и улучшает контроль движений и функции.Убирает морщиныСоединения, которые придают клюкве ярко-красный цвет, также способствуют выработке коллагена, который помогает сохранить кожу упругой и придает ей сияние молодости.Защищает зубы и десныАнтиоксиданты, содержащиеся в клюкве, также уменьшают зубной налет и помогают предотвратить заболевание десен. Эти соединения буквально не позволяют бактериям, образующим опасный налет, оседать на поверхности зубов, тем самым защищая их от кариеса.Поддерживает здоровье сердцаЕжедневное употребление одного стакана клюквенного морса существенно повышает уровень ЛПВП, «хорошего» холестерина — это очень хорошо для здоровья сосудов и сердца. Кроме того, еще одно исследование подтвердило, что регулярное употребление клюквы помогает уменьшить риск сердечных заболеваний на 32%.