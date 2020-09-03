Ходьба на носках поможет быстрее сбросить лишние килограммы

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Университет Юты, доказал, что регулярная ходьба на цыпочках способствует активному похудению. Был проведен эксперимент с участием 27 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Все они занимались различными видами бега или ходьбы. Оказалось, меньше всего энергии тратили люди, которые ходили, опираясь в основном на пятку. А перемещение на носках позволяло потратить на 83% калорий больше. Плюс, ходьба на цыпочках повышала активность мышц голеностопа, спины, бедер. Эксперты рекомендуют ежедневно по 5 минут ходить на носках.Кстати, некоторые считают, что обувь меняет то, как человек бежит. Плюс, ноги становятся слабее, а это повышает риск травм. Если человек с молодости начинает практиковать бег босиком, возможно снизить распространенность болей в коленях, лодыжках и ступнях. Дело в различиях в структуре и работе стоп у людей, носящих и не носящих обувь.Эксперты констатируют: когда нога соприкасается с землей, кожа, связки, сухожилия и нервы стопы снабжают мозг и спинной мозг огромным количеством информации о точном положении ступни, включая напряжение, растяжение и давление. Качество этой информации позволяет точно контролировать мышцы, чтобы располагать суставы наиболее оптимальным способом для поглощения ударной нагрузки.Обувь снижает качество информации, передаваемой в головной и спинной мозг, что ограничивает функционал. К тому же, при беге в обуви свод стопы ослабевает, тело приземляется более вертикально, а нога больше вытянута (при беге босиком шаг становится короче, нога больше согнута, а приземление происходит в большей степени на пальцы). Однако специалисты считают, что можно обратить негативные изменения вспять, постепенно приучаясь бегать босиком. Как показали исследования, размер и сила мышц стопы увеличивались после 8 недель ходьбы в обуви, имитирующей хождение босиком. Полезны также упражнения на баланс - они помогают лучше осознавать положение своего тела.