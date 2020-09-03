Офтальмолог рассказал об основных причинах подергивания глаз

Подергивание глаз знакомо почти каждому и обычно не считается серьезной проблемой. Однако как своеобразный показатель состояния здоровья этот фактор вполне можно рассматривать. Таким способом организм зачастую реагирует на стресс и усталость.Недостаток сна и переутомление отрицательно действуют на нервную систему, вызывая ее перенапряжение. В итоге возникают ложные нервные импульсы, выражающиеся, среди прочего, в глазном тике.Среди более конкретных причин, вызывающих в итоге глазной тик, офтальмолог также назвала излишнее употребление кофе и энергетических напитков, а также алкоголя. Все они воздействуют на нервную систему, повышая чувствительность. В современном компьютерном мире практически нельзя обойтись без того, чтобы не напрягать глаз. А такая нагрузка также в итоге может стать причиной глазного тика. Еще одной причиной являются неврологические заболевания, чаще всего они передаются по наследству.Поэтому, чтобы избавиться от глазного тика, необходимо проанализировать возможные причины и попытаться их устранить. «Иногда достаточно просто выспаться и полноценно отдохнуть, чтобы избавиться от неприятного симптома. Лучше на время отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков, по возможности избегать стрессовых ситуаций», — поясняет офтальмолог.Если же эти простые меры не оказались эффективными, но необходимо обязательно обратиться к специалистам, которые помогут установить действительную причину.