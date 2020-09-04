Онищенко оценил вред безалкогольного пива

Несмотря на то, что в квасе, кефире и других кисломолочных продуктах содержится алкоголь, эти напитки не такие вредные, как безалкогольное пиво.Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, безалкогольное пиво используют производители алкоголя для продвижения своей продукции."Это рефлекс, когда я вижу ту же банку, вижу тот же цвет, почти тот же вкус. А потом какая разница перейти вместо безалкогольного к алкогольному?", - пояснил парламентарий."Это была самая циничная авантюра последнего десятилетия", - добавил Онищенко.