Пять веществ, которые должны быть в рационе для хорошего тонуса тела

Для хорошего тонуса тела, упругих и крепких мышц необходимы не только занятия спортом, но и правильные продукты, которые обеспечивают организм необходимыми веществами.Эксперты констатируют: желающим иметь мускулистое и подтянутое тело, следует включить в рацион пять питательных веществ.Минералы. Организм нуждается в них для осуществления множества функций. Например, калий необходим для сокращения мышц и баланса жидкости. Магний также играет важную роль в мышцах, например, в производстве белка. Наиболее важными для хорошего тонуса тела являются цинк, железо, натрий, калий, кальций, фосфор, магний – они стимулируют преобразование жира в энергию, улучшают регуляцию жидкостей.В рационе для этого должны быть следующие продукты:мясоцельное зернорыбамолочные продуктыорехи.Белок. Национальный институт здоровья США (NIH) указывает, что белок является «строительным блоком» для мышечной массы и незаменимым веществом для поддержания активного обмена веществ.Что следует употреблять для его получения:бобовыеяйцаминдальнежирные сырыпостное мясоптицу (желательно без кожи).Жир. Несмотря на плохую диетическую репутацию, это питательное вещество имеет большое значение для наращивания мышечной массы. Организму жизненно необходимы различные жирные кислоты для выполнения метаболических функций, то есть, в том числе для сжигания жира.Какие его источники должны быть в рационе:рыбасемена чиа и льнаорехиавокадооливковое масло.Углеводы. Эти вещества необходимы, чтобы иметь достаточно энергии для физической деятельности и работы мышц.Вот лучшие поставщики углеводов для хорошего тонуса тела:овощиорехицельнозерновые продуктыфрукты.Вода. Чистая жидкость помогает поддерживать тело и мозг в рабочем состоянии, препятствует сокращению мышечных клеток, стимулирует синтез белка в организме, необходимого для наращивания мышц