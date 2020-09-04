Дерматологи прокомментировали популярные «народные» методы лечения акне

Работают ли они на самом деле?Салициловую кислоту и бензоил пероксид используют для борьбы против прыщей. Кроме того, ими можно лечиться без специального рецепта от врача.Причин возникновения прыщей в разном возрасте – множество. В случае, когда прыщи не являются хронической проблемой, то от них можно избавиться с помощью салициловой кислоты или бензоил пероксида. Больше об этих продуктах рассказали дерматологи.Что такое салициловая кислотаСалициловая кислота является довольно известным средством, которое используют против угрей. Ее используют даже чаще, чем бензоила пероксид. Возможно, из-за того, что она уже успела завоевать авторитет на рынке продуктов для ухода за кожей и против прыщей.Состав салициловой кислоты1 миллилитр раствора содержит:20 миллиграмм салициловой кислоты;70% этиловый спирт – как вспомогательное вещество.Благодаря этим компонентам, вещества, которые растворяют мертвые клетки на поверхности кожи, попадают в поры. Оттуда выводят лишние масла и избавляются от загрязнения, которое обычно со временем способствует появлению угрей.Преимуществом салициловой кислоты является то, что она подходит абсолютно всем типам кожи. Благодаря своим свойствам, она проникает в труднодоступные места.Салициловую кислоту лучше всего использовать, когда у вас есть черные и белые угри.Что такое пероксид или перекись бензоила?Дерматолог Анна Карпа, которая работает в Медицинской школе Гроссмана В Нью-Йоркском университете, отмечает, что пероксид убивает бактерии на поверхности кожи и уменьшает воспаление.В зависимости от серьезности своей проблемы с прыщами можно выбрать бензоила пероксид разной силы от 2, 5% до 10%. Также важно то, что ваша кожа не привыкнет к этому средству и его эффективность не уменьшится. Даже при ежедневном использовании. Также этот продукт работает быстрее, чем салициловая кислота. Зато от регулярного применения вероятность сухости кожи увеличивается. Поэтому лечите бензоила пероксидом только воспалительные прыщи, которые носят бактериальный характер.Что выбрать для лечения прыщейЕсли у вас слишком чувствительная кожа, начните с салициловой кислоты.Можно использовать оба продукта в низких концентрациях.Бензоила пероксид с высокой концентрацией может отбеливать темные ткани. Поэтому будь осторожны с одеждой, когда будете наносить его.Салициловая кислота и бензоила пероксид можно использовать также для лечения прыщей и угрей не только на лице, но и на теле. Например, на руках или спине.Оба средства являются эффективными в борьбе против прыщей. Выбирайте в зависимости от имеющейся проблемы и особенностей своей кожи.