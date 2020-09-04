Врач посоветовала не пить бутилированную воду

Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала россиянам не пить бутилированную воду в пластиковой таре, которая подолгу стоит на полках магазинов. Специалист назвала такую воду «застойной».По словам врача, бутилированная вода, длительное время находящаяся на стендах супермаркетов, подвергается воздействию солнечных лучей и в результате «превращается в жидкость, которая не только не полезна для организма, но даже может быть опасна». Чтобы влага давала оздоровительный эффект, она должна быть проточной и свежей. Бутилированную воду лучше не пить, поскольку она лишена этих качеств, заметила Дюваль.«Вода должна быть текучая, поэтому лучше всего устанавливать фильтры дома и брать воду оттуда с собой», - поделилась врач советом.Также медик рекомендует добавлять в воду лимонный сок – это способствует ощелачиванию жидкости, улучшает ее усвоение.Помимо того, специалист посоветовала пить воду правильно – не употреблять за раз больше стакана, днем каждый час делая несколько глотков воды. Она заметила, что кофе, сок, чай, суп нельзя считать хорошими источниками воды для организма. Оптимально пить чистую воду – чем влага чище вода, тем быстрее она попадает в клетки и тем быстрее в них работает, уточнила эксперт в интервью изданию «Ридус». Лечебным эффектом обладает теплая вода, употребляемая за 15-20 минут до еды, а также утром перед завтраком, добавила диетолог.