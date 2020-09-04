Продукты, которые нельзя есть после тренировки

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То, что вы едите после тренировки, так же важно, как и сама тренировка. Когда вы тренируетесь, тело использует накопленную глюкозу, называемую гликогеном, которая истощает энергию.Что нельзя есть после тренировкиСледует избегать сладких и обработанных продуктов. Ваше послетренировочное состояние нуждается в восполнении. Но подпитка нездоровой пищей подрывает ваши усилия. Это потому, что организм сжигает сложные углеводы, а затем жир. Когда вы пьете сладкие напитки или закуски, процесс сжигания жира замедляется.Не употребляйте продукты, которые наносят вредпищеварительной системе. Это включает в себя острую пищу и даже стейки. Тело после тренировки находится в состоянии восстановления после тяжелых физических упражнений. Таким образом, ему нужны продукты, которые легко перевариваются.Что есть после тренировкиКогда речь идет о диете после тренировки, есть два важных продукта: белки и сложные углеводы. Белок помогает организму восстановить мышцы и уменьшить болезненность и риск травм. Сложные углеводы содержат несколько молекул сахара, называемых сахаридами. В отличие от простых углеводов, они содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, которые жизненно важны для здоровья. Сложные углеводы восстанавливают уровень энергии, заправляя организм и восполняя истощенный гликоген.Помните, что тренировки требуют больших усилий. Правильно питаясь, вы можете быть уверены, что ваш тяжелый труд не пропадет даром и приведет к желаемым результатам.