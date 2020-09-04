Ученые рассказали, почему рыба полезна для здоровья

Жирная морская рыба должна быть обязательным элементом рациона людей, которые следят за своим здоровьем. Ученые назвали конкретные аспекты, в которых проявляется польза лосося, форели, скумбрии и других полезных видов рыбы.Систематическое (хотя бы один-два раза в неделю) употребление жирной морской рыбы — это мощный фактор поддержки здоровья сердца. Существующие исследования показывают, что у людей, которые регулярно употребляют рыбу, реже диагностируются инфаркты и инсульты, плюс, они в целом реже умирают из-за болезней сердечно-сосудистой системы.Регулярное употребление рыбы полезно и для мозга. Доказано, что рыба помогает замедлить деградацию мыслительного органа, которая часто фиксируется у людей в возрасте. Плюс, рыба особенно полезна для зон мозга, которые отвечают за память.Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата морская рыба, улучшают способность организма бороться с депрессивными расстройствами и повышают эффективность препаратов-антидепрессантов. Рыба снижает вероятность развития аутоиммунных болезней — например, сахарного диабета первого типа, рассеянного склероза и ревматоидного артрита.Рыба может даже повышать качество сна. Медики говорят, что если употреблять блюда из лосося несколько раз в неделю, то можно обеспечить значительное улучшение сна за счет содержащегося в рыбе витамина D.