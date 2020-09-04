Для ожирения достаточно кружки пива в день

Выпивающие всего одну поллитровую кружку пива в день или небольшой бокал вина люди на 25% чаще имеют ожирение. Таковы результаты исследования с участием 26 млн человек.Ученые из Южной Кореи пришли к неприятному выводу - употребляющие большую кружку пива или небольшой бокал вина ежедневно люди на 25% чаще сталкиваются с ожирением. Эти выводы были получены в ходе исследования с участием 26 млн человек. Умеренное употребление алкоголя часто называется безопасным занятием и даже в чем-то полезным для здоровья. Эксперты разрешают распределить в течении 7 дней недели 14 порций алкоголя, что составляет как раз по кружке пива или бокалу вина в день. Однако последние исследования предполагают, что даже этот уровень спиртного может приводить к серьезным проблемам.Среди этих проблем ожирение, повышенное артериальное давление и диабет. Все вместе расстройства формируют метаболический синдром, и вероятность его развития растет вместе с увеличением объёма алкоголя, как показало исследование. Если человек каждый день выпивает больше одного бокала вина или большой кружки пива, вероятность появления ожирение у мужчин вырастает на 42%. Алкоголь приводит к прибавке веса, поскольку его часто употребляют с разного рода закусками, содержащими много калорий. Спиртное - составная часть неправильного питания, оно нарушает качество сна.Авторы исследования из Национального медицинского центра в Сеуле говорят, что даже лёгкое употребление спиртного на регулярной основе связано с повышенным риском метаболического синдрома. Правда, пока не очень понятно, как именно исследователи собирали информацию среди такого огромного количества жителей Южной Кореи. Сообщается, что в исследовании приняли участие 14 млн мужчин и 12 миллионов женщин, но подробности пока не опубликованы в научном журнале.