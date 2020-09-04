Пять простых способов улучшить здоровье щитовидной железы

Элементарные шаги в борьбе за здоровье.Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган в человеческом организме. Она отвечает за выработку и синтез гормонов, поэтому ее нужно беречь. Врач-натуропат Ксения Машкина на своей странице в Instagram рассказала, какие шаги нужно предпринять, чтобы улучшить работу щитовидки.Позаботьтесь о надпочечникахПри патологии щитовидной железы важна поддержка надпочечников. Бывает так, что все анализы хорошие, УЗИ в норме, а симптомы есть. Тут и нужна помощь надпочечникам: контроль стресса, изменение реакции на стресс, полноценный сон, правильный рацион и поддержка нутрицевтиками.Уберите сахар из рационаСахар очищенный, промышленный, белый, в изделиях из магазина — провоцирует и активно поддерживает воспаление в организме, гликацию, подкармливает патогенную флору. Помните о скрытом сахаре.Восполните необходимые дефицитыЙод, селен, железо, магний, цинк и все витамины. Если ранее никогда не принимали йод, то сначала пару недель попринимайте магний и селен, и затем подключайте йод.ГлютенЭтот сложный белок негативно влияет на работу ЩЖ: залепляет стенки кишечника, вызывает аутоиммунную реакцию. Постарайтесь минимизировать глютен в организме.КрестоцветныеВ крестоцветных овощах содержатся гойтрогены — вещества, ухудшающие поглощение йода. Если у вас уже есть какое-то заболевание ЩЖ, то крестоцветных следует избегать до выздоровления. Исключение — свежая брокколи, приготовленная на пару.