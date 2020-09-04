Когда не дышит нос
В нашем черепе есть семь воздухоносных карманов. Это пазухи: парные лобные, гайморовы (в области скул), решетчатые (между глазами) и непарная клиновидная (за носом). Они облегчают тяжесть кости и предположительно амортизируют при травмах головы. Каждая из пазух выстлана тонкой слизистой, которая в норме выделяет небольшой секрет. Если в “карман” попадают аллергены, вирусы или бактерии, слизь загустевает и перекрывает нормальный отток секрета в носовой ход. Так начинается синусит – воспаление пазух.
Высокий риск заработать эту болезнь есть у курильщиков из-за раздражения слизистой табачным дымом. Часто страдают аллергики, особенно если аллергия постоянная, а не сезонная. Недолеченный вирус, который вы пережили на ногах, или искривленная носовая перегородка тоже могут аукнуться воспалением пазух.
Вот типичные симптомы синусита, которые, бывает, сопровождаются высокой температурой.
Заложенность носа. Из-за того, что воспаленная слизистая отекает, дышать становится тяжелее, а запахи и вкус кажутся неразличимыми.
Насморк. Выделения из носа могут быть прозрачными, зелеными или желтыми в зависимости от возбудителя болезни и запущенности процесса.
Лицевые или головные боли. Отек в пазухах вызывает чувство давления и распирания в лице, боль может ощущаться в верхней челюсти, переносице или за глазами, распространяться на всю голову.
Першение в горле и кашель. Слизь или гной стекает по задней стенке глотки, раздражая горло и вызывая желание откашляться, особенно после сна.
Обычно эти симптомы идут вместе с заболеваниями дыхательных путей или простудой и проходят самостоятельно дней за 10. Это называется острым синуситом. Если процесс затянулся на месяцы, врачи ставят “хронический синусит”, или уточняют диагноз по названию пораженной пазухи: фронтит, гайморит, этмоидит или сфеноидит.
Для диагностики синусита, как правило, хватает опроса и осмотра. Врач простукивает и мягко продавливает пазухи, оценивает воспаление в носу, ушах и горле. В случае хроники может быть назначен рентген, КТ или МРТ. Эти исследования покажут, есть ли осложнения: полная закупорка или полипы – наросты из ткани слизистой, которые возникают в ответ на долгое воспаление.
В большинстве случаев синусит легко и успешно лечится. Если инфекция бактериальная, врач выписывает курс антибиотиков. Если вирусная – может порекомендовать симптоматическую терапию: капли и промывание носа, увлажнение воздуха, обильное питье, обезболивание. Гораздо реже может потребоваться прокол для вывода скопившейся слизи или хирургическое вмешательство для механической очистки пазухи, удаления полипов или исправления носовой перегородки.
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