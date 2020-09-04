Пять преимуществ, которые дает употребление яиц на завтрак

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Употребление яиц на завтрак дает целый ряд преимуществ для здоровья, на некоторые из них указали специалисты по питанию. По их словам, во многих отношениях яйца являются гораздо более здоровым источником животного белка, холина, железа, цинка и других важных микроэлементов, чем, например, красное мясо.Яйца печально известны высоким содержанием холестерина. В одном большом может содержаться до 372 миллиграммов холестерина – один из самых высоких уровней среди продуктов животного происхождения. Однако большинство специалистов в области здравоохранения не разделяют опасений, связанных с ним, сообщает издание Food News. В нем приводится мнение профессора питания академического центра медицинских наук в Далласе Джо Карсона: ученый убежден, что употребление яиц в рамках сбалансированного рациона – это разумно и полезно.«Недавнее исследование показало, что регулярное употребление яиц минимум три месяца не повышает факторы риска сердечных заболеваний у предиабетиков и диабетиков. Людям, которые не получают достаточного количества холестерина из своего рациона, яйца будут особенно полезны – как источник животного белка, других важных микроэлементов они предпочтительнее красного мяса», - заметил Карсон.Эксперт рассказал, какие пять преимуществ дает употребление яиц на завтрак.Мозг. Содержащийся в яйцах холин защищает мозг от последствий старения, сера улучшает усвоение им питательных веществ. Также они содержат некоторое количество фолиевой кислоты, еще одного питательного микроэлемента, необходимого для здоровья центральной нервной системы. Дефицит холина и фолиевой кислоты способствует развитию деменции.Аппетит. Исследования показали, что употребление яиц на завтрак определенным образом влияет на аппетит: это помогает лучше контролировать чувство голода и порции еды на протяжении всего дня.Беременность. Достаточное потребление холина во время беременности имеет решающее значение для поддержки развития мозга плода и может помочь ускорить когнитивное развитие ребенка в дальнейшем. Фолиевая кислота играет важную роль в защите от дефектов нервной трубки или врожденных дефектов головного, спинного или спинного мозга плода. Оба этих вещества присутствуют в яйцах. Кроме того, они дают витамин B12, питательный микроэлемент, необходимый процессу образования красных кровяных телец, функции мозга и синтеза ДНК.Зрение. Яичный желток обеспечивает организм важными для здоровья глаз антиоксидантами: лютеином и зеаксантином, относящимися к классу каротиноидов. Они минимизируют риск ухудшения зрения и глазных заболеваний в позднем возрасте, включая катаракту, глаукому.Кости. Еще одно преимущество яиц – они входят в список небольшого количества природных источников витамина D, улучшающего усвоение кальция и необходимого здоровым костям скелета.