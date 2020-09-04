Диетологи назвали три составляющие здорового рациона

Они — основа рациона.Задумайтесь, мы заправляем машину качественным бензином, заботимся о ней, чтобы она прослужила дольше, а в себя ежедневно закидываем что попало…Диетолог Анна Елькина предложила список того самого «топлива», которое нас оздоровит и сделает бодрее.Как составить сбалансированный рацион:1. Углеводы — важный источник энергии! Из углеводов очень важна клетчатка — это овощи, зелень и ягоды.Ориентируйтесь на 500г зелени и овощей в день. Можете добавить чуть фруктов, но лично я отдаю предпочтение ягодам (т.к. это антиоксиданты, которые обладают противоопухолевой активностью и помогают продлить нашу жизнь).Не забывайте: чем выше термическая обработка, тем пища становится более опасной для нашего здоровья. Также помните, что некоторую пищу нужно правильно подготовить, например, замочить.2. Жиры (в идеале 30-40% от рациона) — основа для формирования сигнальных молекул, управляющих обменными процессами.Также жиры необходимы для работы мозга! Приоритет отдавайте омега-3 (не путайте с омега-6!). При нарушении желчеоттока жиры нужно вводить постепенно, и, конечно, исключайте подсолнечное и кукурузное масла.На чем можно жарить?Хорошие варианты: кокосовое и топленое масла.Очень хорошо усваивается жирная пища вместе с зеленью и травами, так что заправляйте салатик маслом.3. Белки очень хорошо насыщают организм, дают нам много энергии и хорошего настроения. Нормы белка — от 0,8 до 1г на каждый 1кг вашего веса. В дни тренировок это может быть до 1.5 грамм.Отдавайте предпочтение птице, кролику, яйцам, дикой рыбе, морепродуктам. Совсем немножко позволяйте себе красного мяса и субпродуктов. И не забывайте о растительных белках (бобовые, орехи).Помните, что избыток белка ускоряет старение!Поэтому главное правило — баланс! Кормите свой организм полезной и сбалансированной пищей и он ответит вам красотой и бодростью.