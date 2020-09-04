Кофе и нормальный вес снижают риск цирроза печени у алкоголиков

Австралийские ученые выявили еще одно целительное свойство популярного напитка — люди, злоупотребляющие алкоголем, реже сталкиваются с циррозом печени, если начинают день не только со стакана виски, но и с чашки натурального кофе.Семейный анамнез и употребление кофе влияют на цирроз печениЦирроз печени — это тяжелое хроническое заболевание, при котором нормальные клетки замещаются рубцовой тканью, из-за чего орган перестает нормально функционировать. Патология может быть вызвана несколькими причинами, в том числе вирусными гепатитами, но чаще всего заболевание вызвано длительной интоксикации алкоголем, когда человек ежедневно употребляет не менее 100 граммов чистого алкоголя в течение десяти лет. Ежегодно от «алкогольного» цирроза печени умирают около 300 тысяч человек во всем мире.Ученые Столетнего Института (The Centenary Institute) в Австралии в сотрудничестве с многонациональным исследовательским консорциумом GenomALC проанализировали факторы, которые влияют на увеличение и снижение риска развития этого заболевания у пьющих людей. Как выяснилось, цирроз печени может в буквальном смысле передаваться по наследству, особенно от отцов, а употребление кофе уменьшает вероятность развития патологии.«Наше исследование показало, что риск возникновения цирроза печени был значительно выше у людей, у которых отец был алкоголиком и умер от этого заболевания. Мы также обнаружили, что у лиц из группы высокого риска, регулярно употребляющих кофе, вероятность развития цирроза печени была ниже по сравнению с теми, кто не пьет кофе», - сообщил ведущий автор исследования, доктор Джон Уитфилд ( John Whitfield). Ученый добавил, что употребление чая очень незначительно уменьшает вероятность развития цирроза печени.Ученые также выяснили, что на развитие этого заболевания влияет ожирение и диабет в среднем возрасте«Такие меры, как поддержание здорового веса тела, интенсивное лечение диабета или преддиабетических состояний, а также поощрение употребления кофе, могут оказать пользу в предотвращении развития цирроза печени», - сообщили авторы исследования. Ученые напомнили, что самый лучший и эффективный способ не заболеть циррозом печени — как можно быстрее бросить пить.ТОП-3 спасительных свойств кофеВ научных дискуссиях о вреде и пользе для здоровья бодрящего напитка сломано немало копий, но очевидно, что умеренное употребление кофе имеет значительное количество преимуществ. Вот некоторые из них:Кофе защищает от болезни ПаркинсонаНаучные данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление кофе снижает риск развития этого тяжелого нейродегенеративного заболевания на 30% в зависимости от дозы. Пока неизвестно, сколько же нужно выпивать кофе ежедневно, чтобы не заболеть Паркинсоном, однако некоторые ученые говорят о трех чашках в денью.Причины, по которым употребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона, в целом остаются неизвестными. Эта закономерность может быть связана с влиянием этих продуктов на дофаминовый обмен. Болезнь Паркинсона вызвана массовой гибелью нейронов, вырабатывающих этот нейромедиатор, в то время как кофеин способен повышать его уровень в головном мозге.Кофе снижает риск возникновения меланомыУченые из американского Национального института изучения рака (National Cancer Institute) исследовали данные более 447 000 человек в возрасте от 50 до 71 года, у которых не было диагностировано раковых заболеваний на момент начала сбора данных, и отслеживали состояние их здоровья на протяжении 10 лет. За эти годы у трех тысяч из них развилась меланома – самая опасная разновидность рака кожи. По результатам анализа собранной информации авторы сделали вывод: чем больше кофе потребляет человек, тем ниже риск меланомы. Если точнее, четыре и более чашек кофе в день на 20% снижают риск по сравнению с теми, кто кофе не пьет....а также продлевает жизнь и спасает от самоубийстваАмериканские исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья (Harvard T.H. Chan School of Public Health) выяснили, что умеренное употребление кофе помогает сохранить здоровье и продлевает жизнь.Оказалось, что люди, ежедневно выпивающие не более 5 чашек кофе, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и неврологических заболеваний. Также эти люди менее склонны к суициду.