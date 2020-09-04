Горе в семье: когда нужно лечить храп

Храп – не невинная особенность, которая просто может слегка мешать близким и иногда заставлять просыпаться ночью самого храпящего. Он может оказаться потенциальной причиной многих проблем со здоровьем и источником неприятностей в личной жизни.Обструктивное апноэ во снеЧто это такоеПожалуй, самым опасным состоянием, симптомом которого может оказаться храп, является обструктивное апноэ во сне (ОАС). При нем мышцы глотки чрезмерно расслаблены, что затрудняет нормальное дыхание во сне. Таким образом, во сне дыхательные пути могут сужаться или полностью перекрываться на короткое время. Это приводит к тому, что кровь хуже насыщается кислородом.Когда уровень кислорода в крови чрезмерно снижается, человек просыпается (часто он не осознает это). В результате страдает качество сна: люди с обструктивным апноэ обычно просыпаются сонными, чувствуют утомление в течение дня.Каковы риски?Утомляемость – не самое тяжелое последствие ОАС. С ним связывают:Сердечно-сосудистые проблемы. У людей, страдающих ОАС, чаще развивается гипертония, которая, в свою очередь, является самостоятельным фактором риска болезней сердца и сосудов. На фоне ОАС могут появляться, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, нарушения ритма сердца.Нарушения обмена веществ. Предполагается, что ОАС может играть роль в развитии сахарного диабета, метаболического синдрома, ожирения, повышенного уровня холестерина в крови.Расстройства со стороны психики: депрессия, нарушения когнитивных функций, тревожность и другие.Ученые находят связь между ОАС и заболеваниями многих органов, например, глаукомой, болезнями почек.Бывает ли безвредный храп?Сейчас нет оснований говорить, что любой храп наносит ущерб здоровью храпящего. Организация Sleep Foundation, занимающаяся вопросами здорового сна, выделяет несколько ситуаций, при которых храп не оказывает серьезного воздействие на здоровье храпящего. Так, он может появляться с возрастом, поскольку тонус мышц глотки может снижаться со временем. Аналогично, мышцы могут расслабляться, приводя к появлению храпа, под действием алкоголя. Также специалисты организации считают «малоопасным» храп при искривлении носовой перегородки, воспалительном процессе в горле.Некоторые исследования показывают, что храп может оказаться опасным для здоровья даже без апноэ. Например, его связали с повышенным риском сужения коронарных артерий (они снабжают кровью головной мозг). Но такие теории нуждаются в уточнении.Храп подтачивает здоровье близких людейНаконец, очень важная причина обратиться за медицинской помощью по поводу храпа – забота о близких, тех, кто этот храп вынужден слышать. В США 52% женщин, участвовавших в опросе, сообщили, что регулярно просыпаются от храпа своего партнера. Из-за храпа партнера недосыпают около 20 миллионов жителей Великобритании. Храпящий человек еженощно «забирает» около одного часа сна у тех, кто спит рядом с ним.Психологи указывают, что храп вредит отношениям. Нормальный сон обязателен для поддержания психического здоровья, недосыпание влияет на принятие решений и настроение. Специалисты указывают, что храп может «разъедать чувства». Вредит храп и соматическому здоровью тех, кто слушает его ночью: например, у партнеров храпящих людей часто обнаруживают повышение артериального давления.Когда обращаться к врачуОпасен или «безопасен» чей-либо храп, может решить только врач. Согласно Клинике Мэйо, за помощью по поводу храпа нужно обращаться в следующих случаях:Если храп настолько громок, что мешает окружающим.В случае частых ночных пробуждений из-за затрудненного дыхания.Если во время сна возникают паузы в дыхании.В случае ощущения слабости, сонливости, ослабления внимания в дневное время.Также настораживающими признаками, говорящими о риске ОАС, для храпящих людей должны быть ночная потливость, боль в грудной клетке, повышенное артериальное давление, утренняя головная боль, пробуждение с сухим ртом и болью в горле, снижение либидо.