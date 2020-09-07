Ученые рассказали о пользе чайного гриба с пробиотиками
Напиток, получаемый в процессе ферментации чайного гриба, содержит биологически активные компоненты, которые считаются полезными для желудочно-кишечного тракта. Но не только. Американские ученые выяснили, что целебный эффект чайного гриба не ограничивается одними лишь пробиотиками.
Ученые проанализировали исследования, посвященные пользе чайного гриба, и установили, что в составе получаемого из него напитка присутствуют не только пробиотики, но и другие полезные для человеческого организма бактерии, которые образуют сложные взаимодействия. "Чайный гриб одновременно прост и сложен. С одной стороны — его достаточно легко культивировать, а с другой — он является примером весьма сложного симбиоза", — говорит Афина Актипис, один из авторов исследования.
Чем же полезен чайный гриб с пробиотиками и другими бактериями? Напиток способен оптимизировать метаболизм, снижать интенсивность воспалительных реакций, защищать от онкологических болезней, укреплять иммунную систему и даже повышать настроение! Плюс, чайный гриб способствует регуляции уровня сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
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