Названа доза шоколада, безопасная для фигуры

Лучше выбирать шоколад с высоким содержанием какао.Эксперты смогли рассчитать безопасную дозу шоколада. Специалисты уверяют, что совсем исключать любимое лакомство из рациона не стоит. Но употреблять в пищу шоколад нужно с осторожностью.Американские ученые пришли к выводу о пользе шоколада для сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, умеренное употребление продукта (не более одного раза в неделю) снижает риск ишемической болезни сердца. К такому выводу исследователи из США пришли после анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев.Оказалось, что шоколад положительно влияет на организм: повышается уровень «хорошего» холестерина, блокируются воспалительные процессы, улучшается состояние сосудов.Положительные свойства шоколада объясняются содержанием в продукте таких полезных веществ, как катехин, процианидины и эпикатехин.Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шоколаду с низким содержанием сахара и с высоким содержанием какао. Речь идет о горьком (темном) шоколаде. Также следует следить за объемом потребляемого продукта.Безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного — 20 граммов.Как сообщалось ранее, ученые обнаружили связь между памятью и шоколадом.