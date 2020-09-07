Избавьтесь от неприятного запаха изо рта с помощью 4 натуральных средств
Зеленый чай
Зеленый чай обладает дезодорирующими и дезинфицирующими свойствами, которые временно освежают дыхание. Чтобы эффект зеленого чая длился дольше, заварите чайник, перелейте его в многоразовую бутылку с водой и принесите в работу. Медленно пейте чай в течение дня.
Ополаскивание травами
Травяные полоскания из гвоздики, базилика и масла чайного дерева могут значительно уменьшить зубной налет, гингивит и количество бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. Гвоздика, в частности, эффективна для предотвращения попадания вредных бактерий в рот и предотвращения кариеса.
Масло корицы
Корица обладает антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами, которые делают ее эффективной против бактерий в полости рта, которые могут вызывать неприятный запах изо рта. В частности, масло корицы обладает мощными противомикробными свойствами, которые могут даже предотвратить кариес.
Ополаскивание маслом чайного дерева
Масло чайного дерева - еще одно замечательное эфирное масло, которое помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Одно исследование даже показало, что масло чайного дерева может быть эффективным для уменьшения количества бактерий во рту, которые производят летучие соединения серы, которые вызывают неприятный запах изо рта.
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