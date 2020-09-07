Употребление «правильного» шоколада полезно для здоровья

Шоколад считается лакомством из-за высокого содержания сахара. Кроме того, в составе привычного шоколада, кроме собственно сахара, присутствуют и другие добавки, что в совокупности чревато проблемами со здоровьем. Однако шоколад совсем не так плох, как это может показаться. И употребление правильного шоколада в умеренном количестве, наоборот, в чем-то здоровью может быть полезно.Но важно понимать, что речь идет о темном шоколаде, то есть о том, который содержит не менее 70% какао. При этом количество его, употребляемое в пищу, не должно быть чрезмерным.Что же касается полезных свойств шоколада, то здесь можно выделить большое количество питательных веществ. В частности, темный шоколад содержит клетчатку, калий, кальций, медь и магний. Он содержит значительную часть калорий и жира и именно поэтому все же лучше помнить о порциях при его употреблении. Следует обращать внимание и на состав, поскольку зачастую в него добавляют искусственные ингредиенты и сахар.«Правильный» же шоколад помогает поддерживать здоровье сердца. Связано это с тем, что в какое в большом количестве содержатся антиоксиданты, которые способствуют снижению давлению и улучшению кровообращения. Кстати, именно богатое содержание антиоксидантов - одна из основных характеристик темного шоколада, которые отличают его от молочного шоколада - вида обработанного шоколада, который содержит молоко и добавленные сахара. То есть, чем больше в шоколаде содержится какао, тем больше в нем антиоксидантов.Кроме того, шоколад, как известно многим, стимулирует работу мозга и благотворно действует на психическое здоровье. Это во многом также обусловлено наличием в его составе антиоксидантов.Еще одним положительным свойством, которое может показаться странным – это способность шоколада снизить риск диабета. Но здесь важно именно употребление темного шоколада, поскольку только он помогает восстановить чувствительность клеток к инсулину - гормону, отвечающему за контроль уровня глюкозы в крови у предиабетиков и диабетиков.Также можно отметить, что шоколад способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровье кожи и понижает уровень плохого холестерина, одновременно повышая уровень хорошего холестерина.