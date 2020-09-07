Ученые назвали еще один способ похудения

Регулярное хождение на носочках обладает мощным позитивным эффектом и способствует похудению.Это выяснили ученые американского университета Юты.При ходьбе люди обычно опираются на всю стопу. Человек сначала ставит на пол пятку, а затем перемещает вес на носок. Такой вариант передвижения люди унаследовали от обезьян.При этом большинство млекопитающих во время ходьбы не задействуют пятки. Так, собаки и кошки ходят на подушечках пальцев, а лошади и олени передвигаются на цыпочках.Согласно гипотезе ученых, древние люди переняли способ передвижения с опорой на всю стопу, чтобы экономить энергию при длительной пешей охоте. Это предположение получило научное подтверждение.В эксперименте приняли участие 27 человек в возрасте 20–40 лет. Добровольцы ходили и бегали тремя различными способами: с приземлением стопы на пятку,с приземлением стопы на подошву и слегка приподнятой пяткой, с приземлением на пальцы и сильно приподнятой пяткой. 11 человек выполняли задание в масках, позволяющих контролировать потребление кислорода. Кроме того, они ходили по специальным пластинам, которые считывали силу давения на землю при шаге. Еще 16 участников были подключены к оборудованию, которое отслеживало активность мышц.В итоге выяснилось, что наиболее экономичной в плане энергетических затрат является ходьба с опорой на пятку. А вот при ходьбе на носках тратится на 83% больше энергии по сравнению с обычным способом. Кроме того, у человека, идущего на цыпочках, увеличивается активность мышц голеностопного сустава, спины, колен и бедер.Специалисты порекомендовали, если нет противопоказаний, ходить на цыпочках по пять минут в день. Это позволит укрепить мышцы, задействованные при ходьбе, а также избавиться от лишних калорий и приблизиться к желаемой фигуре.